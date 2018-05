PT SIS Tawarkan Promo Menarik Ini untuk Pembelian Suzuki All New Ertiga

Dari kiri, Assistant to Department Head of Service PT SIS Riecky Patrayudha, Assistant to Head Spareparts PT SIS Ignatius Ratrianto, 4W Deputy Managing Director PT SIS Setiawan Surya, dan 4W Marketing Director PT SIS Donny Saputra berfoto bersama setelah konferensi pers peluncuran program cicilan All New Ertiga di Jakarta belum lama ini menyusul peluncuran harga dua hari sebelumnya.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - All New Ertiga diprediksi bakal jadi produk unggulan baru PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) 2018 ini.

PT SIS juga siap menginformasikan program penjualan yang dapat dipilih konsumen sesuai kenyamanan mereka.

4W Deputy Managing Director PT SIS Setiawan Surya dalam keterangan persnya, Kamis (10/5/2018) menuturkan, konsumen Suzuki, baik yang sudah, maupun yang akan melakukan SPK All New Ertiga, bisa segera berdiskusi dengan tim penjualan untuk menentukan program cicilan yang paling sesuai.

"Kami telah menyediakan berbagai keuntungan yang menarik baik penghitungan cicilan yang variatif dan menarik sesuai dengan kebutuhan konsumen untuk memiliki All New Ertiga," katanya mellalui rilis kepada TribunTimur.com, Kamis (10/4/2018).

Para konsumen dapat memilih program yang tersedia mulai dari Down paiment (DP) ringan 20 persen, bunga rendah mulai 3 persen, dan juga cicilan ringan hingga Rp 100 ribu per hari.

Kenyamanan program-program cicilan ini juga termasuk total biaya kepemilikian atau cost of ownership (COO) yang dapat menentukan hitungan keseluruhan biaya kepemilikan yang melingkupi jasa service dan juga sparepart.

All New Ertiga memiliki biaya kepemilikan yang terjangkau sebesar Rp 7.559.500 selama lima tahun atau 100.000 Km atau per hari Rp 4.142/ hari.

Untuk All New Ertiga transmisi manual dan Rp 7.370.000 selama 5 tahun atau 100.000 Km atau per hari atau Rp 4.038/ hari.

Hal tersebut tercipta dari efisiensi yang maksimal sebagai hasil penerapan platform HEARTECT, penggunaan mesin terbaru, dan penyematan aneka fitur keselamatan seperti Electronic Stability Program (ESP).

Selain itu untuk memastikan All New Ertiga selalu dalam performa terbaiknya, PT SIS juga telah mengeluarkan daftar biaya servis khusus All New Ertiga yang sangat terjangkau.

Mulai 1.000 Km hingga 50.000 Km, maupun paket servis kelipatan 5.000 Km hingga kelipatan 40.000 Km.

Kemudian, PT SIS juga sebelumnya sudah menyediakan berbagai asesoris untuk para konsumen yang ingin mengubah tampilan All New Ertiga.(*)