Apindo Sulsel: Rupiah Melemah Komuditi Impor Naik, Harga Jual Ikut Naik

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) pada Rabu (9/5) ditutup melemah di level Rp 14.084 per Dollar AS.

Merujuk data Bloomberg, mata uang garuda ditutup melemah ke level Rp 14.084 per Dollar AS atau terdepresiasi 32 poin setara 0,23 persen dibandingkan perdagangan, Selasa (8/5) di level Rp 14.052 per Dollar AS. Pelemahan rupiah sejak awal tahun tercatat 3,90 persen.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Yusran IB Herald menuturkan, dampak pelemahan rupiah yang tembus di atas Rp 14 ribu per Dollar sangat menghawatirkan dunia usaha.

"Ini khususnya pada sektor impor dimana masih banyak bahan baku untuk pembuatan produk makanan masih di impor dan hal ini berdampak pada nilai jual yang akan naik sehingga produk tertentu akan menjadi mahal," katanya.

Namun di sektor ekspor hal ini menggembirakan dan menjadi keuntungan pengusaha.

"Intervensi BI sangat diharapkan secara massive untuk dapat mengendalikan pelemahan rupiah. Sehingga tidak membuat kepanikan yang luar biasa bagi masyarakat dan pengusaha," ujar Yusran sapaanya.

Hal ini penting, apabila hal tersebut terjadi maka tentu rupiah akan makin terpuruk. (*)