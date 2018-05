All New Ertiga Mengaspal di Makassar Akhir Mei, Segini Harganya

All New Ertiga

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Diler resmi Suzuki di Sulselbar, PT Megahputra Sejahtera (MPS), bakal meluncurkan All New Ertiga di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, 25 Mei 2018.

Owner MPS, Andree S yang dihubungi, Kamis (10/5/2018) menuturkan, total SPK untul All New Ertiga sekitar sepuluhan orang.

"Baru dua hari dibuka sudah ada segitu yang ambil SPK. Ini petanda baiklah," katanya.

Khusus promo di Sulselbar, biaya perawatannya berlaku seperti rilis pusat.

Baca: Bocoran Fitur Generasi Terbaru Ertiga, Tenaga Besar Tapi Hemat BBM. Xpander dan Avanza Patut Was-was

"Namun program DP-nya nanti kita umumkan saat launching," katanya.

Untuk harga On The Road (OTR) All New Ertiga di Makassar tidak ada perubahan dari Ertiga lama mulai Rp 206,8 juta untuk tipe GA hingga Rp 246 juta untuk tipe GX AT.

"Lengkapnya, tipe GA Rp 206,8 juta, tipe GL MT RP 222 juta, tipe GL AT Rp 235 juta, tipe GX MT Rp 233 juta, tipe GX AT Rp 246 juta, tipe GX MT ESP Rp 238 juta, Tipe GX AT ESP Rp 251 juta, dan Tipe GX Esp ready Agustus nanti," ujar Andree.(aly)