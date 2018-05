Harga Ayam dan Telur Naik di Pasar Sukamaju Luwu Utara

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi

TRIBUNLUTRA.COM, SUKAMAJU - Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, naik jelang Ramadan.

Kapolsek Sukamaju, Iptu Alimin Pammu memantau harga kebutuhan pokok di pasar kecamatan transmigrasi itu, Rabu (9/5/2018).

Dari pantauan itu, diketahui harga ayam potong ukuran sedang naik Rp 3.500 per ekor. Dimana, harga ayam potong sebelumnya Rp 19.000 per ekor jadi Rp 22.500 per ekor.

Begitu pula harga telur ayam ras, ikut mengalami kenaikan. Dari Rp 39.000 per rak jadi Rp 44.000 per rak.

"Harga ayam dan telur naik sejak awal pekan ini," kata Juminte, pedagang Pasar Sukamaju.

"Kalau harga sembako lainnya rerata masih normal. Hanya ayam dan telur yang kenaikannya cukup siginifikan," tutur Alimin.(*)