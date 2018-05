Deng Ical Jadi Pemateri Workshop Kemaritiman, Ini Pesannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar Dr Syamsu Rizal MI menjadi pemateri pada acara Maritime Local Governments Network Workshop.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (8/5/2017).

Selain Deng Ical, juga ada beberapa kepala daerah lainnya yang menjadi pemateri dalam acara tersebut, antara lain Bupati Buleleng Bali I Putu Agus Suradnyana, Wali Kota Alotau Papua Nugini Gita Elliot, dan beberapa pemateri lainnya.

Deng Ical menjadi pemateri pada sesi 'The role of local governments in sustainable fisheries management in corak triangle region'.

Dalam materinya, Deng Ical menyampaikan, komitmen dan visi pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar kota dunia nyaman untuk semua.

Baca: Deng Ical Buka Job Fair 2018 Disnaker Makassar

"Dalam konteks kebijakan, pemerintah Kota Makassar itu memiliki konsentrasi yang sangat tinggi, karena luas kota Makassar itu daratannya 175 km dan lautannya 1,6 km bujur sangkar," ujarnya dalam rilis.

Berdasarkan perbandingan itu, menurut Deng Ical pengelolaan kawasan kepulauan dan kawasan pesisir itu menjadi sebuah kebijakan yang strategis.

Hingga kini, kata Deng Ical telah terjalin kerjasama dengan berbagai instansi, dan dilakukan kegiatan konservasi terutama dalam konteks pembuatan aktivisial fising ground dan aktivisial ekosistem di kawasan pulau itu dengan melakukan penanaman mangrove dan rehabilitasi terumbu karang.

"Hal ini bukan hanya dilakukan oleh Pemkot Makassar tetapi beberapa pengiat sosial lainnya," tambahnya.

Hingga kini, setelah 6 bulan kemudian akan nampak pertumbuhan karang sudah mulai kelihatan dan ini juga menjadi pertumbuhan yang alami. (*)