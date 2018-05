Baru Diluncurkan, Berapa Harga New Datsun GO dan New Datsun GO+?

Datsun Indonesia memperkenalkan New Datsun GO and New Datsun GO+.

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Datsun Indonesia memperkenalkan New Datsun GO and New Datsun GO+.

Kedua model tersebut bergabung dengan compact crossover dan flagship yang baru-baru ini diluncurkan.

“Kedua model baru ini menawarkan pengalaman Datsun yang baru bagi pelanggan kami,” kata President Director PT Nissan Motor Indonesia, Eiichi Koito melalui rilisnya, Selasa (8/5/2018).

New Datsun GO tersedia dalam pilihan manual ada empat varian yaitu D, A, T, dan T Active dan CVT ada tiga varian yaitu A, T, dan T active.

Sedangkan, New Datsun GO+ menawarkan transmisi manual dalam varian D, A, T dan T Style.

New Datsun GO dan New Datsun GO+ hadir dengan harga masing-masing mulai dari Rp 102.990.000 dan Rp 112.380.000 (On the road Jakarta).

Pelanggan Datsun juga dapat menikmati layanan program purnajual “DATSUN SIGAP” untuk pengalaman kepemilikan yang praktis.

DATSUN SIGAP menyediakan layanan belanja suku cadang secara online, jaminan ketersediaan suku cadang dalam waktu 1x24 jam atau gratis, mobil pengganti untuk servis berdurasi lama.

Garansi suku cadang hingga 20.000 km atau 1 tahun, gratis jasa servis berkala hingga 50.000km atau 4 tahun, garansi kendaraan 100.000 km atau 3 tahun.

Emergency Roadside Assistance 24 jam, Tanya Datsun 1500023, ketersediaan suku cadang Genuine Key Value, servis dengan perjanjian, Express Maintenance, mobil mobile service, hingga bengkel Body & Paint.(*)