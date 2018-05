Ramadan SALE di MaRi Catat 81 Unit SPK, Avanza Masih Jadi Primadona

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota mengawali bulan Mei dan juga momen bulan suci Ramadan bagi umat muslim dengan menghadirkan event bertajuk “Ramadan SALE” pada (4-6/5/2018) kemarin.

Event yang bertempat di atrium Mall Ratu Indah Makassar ini memberikan kemudahan dan special benefit khusus bagi pelanggan.

Sepanjang tiga hari pelaksanaan, Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) berhasil mencapai 81 unit.

Toyota Grand New Avanza masih menjadi pilihan favorit pengunjung dengan kontribusi 34.5%, disusul pembelian All New Calya sebesar 28.39%, dan New Rush sebesar 20.9%.

Setelahnya, New Agya, New Dyna, All New Kijang Innova, All New Sienta, New Yaris, dan Grand New Veloz juga tidak ketinggalan menjadi pilihan pelanggan untuk menyambut bulan suci Ramadan.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin menuturkan, kehadiran Ramadan SALE untuk tetap memudahkan pelanggan memiliki mobil impian tanpa mengorbankan kebutuhan di bulan Ramadan yang selalu meningkat setiap tahun.

"Selama event kami menawarkan berbagai program menarik seperti DP dengan bunga rendah ditambah angsuran ringan. Tidak hanya itu, Kalla Toyota juga memberikan Gratis Welcome Pack khusus untuk pembelian Toyota Agya, Yaris, Calya, Avanza, Vios, Sienta, Innova dan Fortuner," kata Aswan dalam siaran persnya, Senin (7/5/2018).

Tidak sampai di situ, setiap transaksi selama event ini juga berhak mendapatkan voucher diskon sebesar 30% untuk setiap cuci dan perawatan mobil di Autoglaze. (*)