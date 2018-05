Jalangkote Balinise Tawarkan Isi Mayonnaise dan Daging di Karebosi Link

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Satu lagi tenant unik di GO-FOOD Festival yang hadir di Karebosi Link Jl Jenderal Sudirman Makassar selama setahun, yakni Jalangkote Balinise.

Jalangkote yang diklaim si yang punya, Tenri Sumpala sangat fresh yang berbeda dengan jalangkote kebanyakan.

"Jalangkote ini dibuat usai pembeli memesan. Sehingga kita tawarkan rasa dan kenikmatan yang fresh," ujar Tenri yang ditemui, Senin (7/5/2018)

Untuk varian sendiri, perempuan yang menghabiskan waktu 10 tahun lebih di Bali dan kembali ke Makassar menjajakan Jalangkote Balinise ini, punya tiga varian.

"Ada yang biasa, ada mayones, dan ada daging. Ketiganya punya isi yang sama namun ada tambahan yang membedakannya," katanya.

Untuk harga, jalangkote biasa dibanderol Rp 3.500 per picis, yang mayonnaise Rp 4 ribu per picis, dan isi daging Rp 6 ribu per picis.

"Menggunakan nama Balinise, merupakan brand awal usaha saya yang fokus jualan salad buah dan es galau yang tenar dari Bali. Namun sayang saat pertama buka kurang me dapat respon dari masyarakat," katanya.

Nah, ia merubah bisnis ke jalangkote Balinise. "Yah intinya orang Makassar yang tinggal di Bali buat jalangkote. Makanya kami pertahankan brand balinise itu," katanya.

Tenri punya outlet di rumahnya yang ada di Jl Tanjung Raya Makassar. "Sehari bisa sekitar 100 picis yang laku," katanya.

Hadirnya GO-FOOD Festival di Karebosi Link tidak hanya membantu perlembangan bisnis Jalangkotenya, tetapi juga promosi UMKM.

"Selain jalangkote, kami juga menjual lumpia tuna seharga Rp 4 ribu, dan aneka minuman kekinian seperti Thai tea, green tea, dan ice lemon tea seharga Rp 10 ribu," katanya. (*)