Icon Fest di CCC Makassar Hadirkan Brand Ternama Ini, Ada Promo Rp 50 Ribu Loh

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Icon Fest kembali dengan konsep beda di Celebes Convention Center (CCC) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar.

Hari ini, Minggu (6/5/2018), menjadi hari terakhir.

Event tahunan yang digelar Dyandra Promosindo dan Icon ini hadir dengan visi dan misi berbeda yang menggabungkan pameran clothing dan kreativitas generasi muda.

PR Activity Dyandra, Suriani yang dihubungi via pesan WhatsApp menuturkan, ada dua puluhan brand dijajakan dengan promo menarik.

Baca: Masa Jabatannya Berakhir April, Gubernur Sulsel Lantik 1000 Pejabat di Gedung CCC Makassar

"Salah satu program yakni promo Happy Hours, dimana pengunjung bisa mendapatkan harga promo Rp 50 Ribu untuk setiap item barang yang hanya berlaku di jam-jam tertentu setiap harinya di area khusus Happy Hours," katanya.

Brand-brand lokal dan nasional yang hadir di Icon Fest di antaranya: Aco Makassar, Anyway, Bad, Badger, Boombasic, Bold Terror, Boomber, Boontie, Bloods, BRBL, Chambers, Crush, CVLS.

D’Seven, Dobujack, Elstees, Essentials, Geoff, Handshome Devils Club, Heartwell, Immortal, Issue, LoVing, Makassar Knight, Maternal, Mechajoy, Melvant, Mix and Save, Munkie Junkie, Nutthink.

OUCH, Patch, Riverside, Rock In Celebes Merch, Rown Division, RUSS, SCH, Sir Arthur, Starcross, Taco, Tako, Teenager, Triggers, Two Head, VASC, VOW, Walk Industrie, 17 Seven dan masih banyak lagi.(*)