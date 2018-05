FOTO: Karyawan RS Siloam Kampanyekan Hari Cuci Tangan Sedunia

sanovra/tribuntimur.com

Sejumlah karyawan RS Siloam mulai dari staf, dokter hingga Pimpinan mengkampanyekan Hari Cuci Tangan Sedunia dengan memperlihatkan selebaran .bertuliskan it's in your hand prevent sepsis in health care di Rumah sakit Siloam, Makassar, Sabtu (5/5/2018).