Begini Doa Cristiano Ronaldo untuk Sir Alex Ferguson yang Alami Pendarahan Otak

TRIBUN-TIMUR.COM - Mega Bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, turut mendoakan mantan pelatih Manchester United (MU), Sir Alex Ferguson, yang mengalami pendarahan otak.

Hal tersebut diungkapkan Ronaldo melalui akun facebook pribadinya.

"My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss!," tulis Ronaldo sembari memposting fotonya bersama Alex Ferguson.

Status Cristiano Ronaldo (Facebook/ Cristiano Ronaldo)

Foto tersebut kala Ronaldo masih berseragam MU. Seperti diketahui, Ronaldo sempat membela MU selama lima tahun.

Dilansir dari Tribunnews.com, berbicara dalam wawancara bersama Nike tahun lalu, Ronaldo mengatakan Mu merupakan tim berpengaruh besar dalam kesuksesannya.

"Selama lima tahun di Manchester United, saya belajar tentang seni sepak bola, itu merupakan impian saya," kata Ronaldo.