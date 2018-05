Suku Bunga KPR Muamalat Kompetitif di Sulsel, Realisasi Kuartal 1 Capai Rp 50 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Muamalat Tbk Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) mengalokasikan penyaluran pembiayaan untuk sektor properti di Sulsel pada 2018 senilai Rp 200 miliar.

Angka tersebut lebih dari setengah dari target Muamalat secara regional di angka RP 350 miliar.

Pada kuartal pertama (Q1), Bank Syariah pertama di Indonesia itu merealisasikan pembiayaan Rp 50 miliar.

Pemimpin Bank Muamalat Sulampua, Ahmad S Ilham menuturkan, penjualan produk KPR cukup baik tiga bulan ini.

"Makanya kita gelar dinner, mengundang 15 agent property yang telah bekerja sama dengan kami dalam penjualan tiga bulan awal tahun ini," ujarnya kepada TribunTimur.com, Sabtu (5/5/2018).

Baca: Genjot Target KPR, Bank Muamalat Maksimalkan Program Angsuran Super Ringan Setara 5 Persen

Menurutnya, ada tiga produk yang laris di pasar Sulsel saat ini. KPR Angsuran Super Ringan (ASR), Fix n fix, dan Property Bisnis (Probis).

"Angsuran Super Ringan paling menarik minat masyarakat atau nasabah yang berkeinginan mendapatkan rumah dengan prinsip syariah. Kontribusinya sekitar 60 persen dari pembiayaan yang dikeluarkan di Sulsel Q1 ini," katanya.

Produk ASR diklaim memiliki sejumlah keunggulan yang mana salah satunya adalah angsuran super ringan setara 5 persen per tahun dan tetap sama sampai 6 tahun pertama serta memungkinkan nasabah mendapat kepastian angsuran pembiayaan.

Baca: Muamalat Target Kelola Tabungan Umrah Rp 40 Miliar Sebulan

Kemudian untuk jangka waktu angsuran atau tenor pada produk pembiayaan Muamalat itu memungkinkan hingga 10 tahun dan berlaku tidak hanya untuk pembelian unit baru, tetapi juga untuk take over properti, renovasi hingga top up.

Sebagai bentuk implementasi penetrasi perseroan, ujar Ahmad, pihaknya memulai edukasi produk terhadap para pengembang yang tergabung dalam REI Sulsel yang nantinya diharapkan ikut pula memassifkan pemanfaatan produk pembiayaan perumahan berbasis syariah.

Di sisi lain, penetrasi juga akan diarahkan pada nasabah baru meski secara simultan menyasar nasabah perbankan termasuk konvensional sehingga bisa beralih ke Bank Muamalat.

"Sebenarnya tinggal edukasi dan literasi kepada nasabah, karena kami yakin produk ini bisa menjadi alternatif bagi nasabah memiliki properti idaman dengan angusuran yang ringan," ujarnya.(*)