Nutrisi Kulit Promo di Lotte Mart, Cek Promonya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aneka produk kebutuhan kulit promo turun harga di Lotte Mart, berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 10 Mei 2018.

Produk turun harga diantaranya Dove shampoo 160 ml seharga Rp 23.900 menjadi Rp 17.900 per botol setelah diskon 25 persen.

Pepsodent mouthwash 300 ml diskon 20 persen sehingga hargnya menjadi Rp 20.900 dari harga normal Rp 26.300 per botolnya.

Close Up toothpaste 160 gram seharga Rp 18.600 per tube turun menjadi Rp 15.900. Jika beli dua dua hargnya hanya Rp 14.900 per tube.

Citra body wash 400 ml seharga Rp 22.900 per pouch menjadi Rp 18.900. Jika beli dua sisa Rp 16.900 per pouchnya.

Lifebuoy body wash 450 ml dari Rp 26.900 per pouch menjadi Rp 21.500. Jika beli dua hanya Rp 17.900 per pouchnya.

Lux body wash 450 ml juga turun harga dari Rp 27.900 per pouch menjadi Rp 21.900 dan jika beli dua sisa Rp 18.900 per pouchnya.

Promo lainya ialah beli satu Vaseline hand body lotion cocoa 400 ml seharga Rp 64.500 per botol gratis satu Pepsodent herbal 190 gram.(*)