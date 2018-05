Meski Non-aktif, Danny Pomanto Kembali Dianugerahi Penghargaan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar non aktif, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto, kembali menerima penghargaan.

Danny dianggap sukses memimpin pemerintahan hingga dianugerahi penghargaan Top Pembina BUMD 2018 pada Top BUMD Award 2018.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Deputi Komisaris Pengawas Perbankan IV, Teguh Supangkat di Raflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Meski non aktif sebagai wali kota karena kembali maju sebagai kontestan pilada Kota Makassar, kinerja Danny tetap diapresiasi pusat.

Danny Pomanto mengucapkan terima kasih atas torehan prestasi ini kepada seluruh petinggi hingga pegawai di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Dia juga berterima kasih kepada seluruh warga Makassar yang ikut mendorong dan membantu kinerja Pemkot Makassar.

Menurutnya, penghargaan yang diterimanya merupakan bentuk komitmen dirinya bersama Pemkot Makassar dan Perusahaan Daerah membangun Makassar dua kali tambah baik.

"Inilah bentuk semangat pemerintah menjadikan Makassar dua kali tambah baik. Prestasi ini patut dipertahankan dan untuk lebih ditingkatkan secara periodik. Tentu, tidak lepas dari peningkatan semangat kerja dalam menciptakan inovasi," kata Danny Pomanto usai menerima penghargaan ini.

Pada kesempatan ini Mendagri, Tjahyo Kumolo, mengaku bangga dengan pelaksanaan Top BUMD yang ketiga kalinya dilaksanakan ini.

Pelaksanaan Top BUMD dinilai sebagai ajang bergengsi yang ada di negara kita, yang mampu memberi rangsangan bagi BUMD yang ada.

"Panitia tidak hanya memberikan penghargaan saja tetapi juga masukan-masukan agar BUMD bisa tumbuh dan berkembang karena peranan dan fungsi BUMD jelas memberikan peningkatan perekonomian dan pemerataan pendapatan serta mengemban fungsi pemda dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat," tambah Tjahyo Kumolo.

Penghargaan ini juga diberikan kepada ratusan BUMD di seluruh Indonesia berdasarkan kategori Top Sektor Bisnis yaitu Bank Daerah, BPR & BPRS, PDAM, Pasar, Jamkrida, Aneka Usaha, Kategori Khusus, Kategori Improvement, Kategori Best of The Best BUMD, Kategori Top CEO BUMD dan Kategori Top Pembina BUMD. (*)