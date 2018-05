Mahasiswa STIA Al Gazali Barru Optimis Liverpool Kampiun Liga Champions 2018

Laporan Wartawan TribunBarru.com, Akbar HS

TRIBUNBARRU. COM, BARRU - Pertandingan AS Roma vs Liverpool dalam leg kedua semifinal Liga Champions di Stadion Olympico, Kamis (3/5/2018) dini hari tadi berakhir dengan skor 4-2.

Meski menang, AS Roma tetap gagal lolos ke final karena kalah agregat 6-7 atas Liverpool.

Terkait kesuksesan Liverpool melaju ke partai final, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Al-gazali Barru, M Arif menaruh harapan besar pada tim andalannya tersebut.

"Saya harap kesempatan di partai final Liga Champions, Liverpool dapat mengulangi kesuksesannya dalam menghadapi tim lawannya. Tetap PD dan bermain agresif untuk menang," kata Arif kepada TribunBarru.com, ditemui di di warkop Happiness Jl H Lanakka, kota Barru, Kamis (3/5/2018).

Pada laga partai final, tim Liverpool bakal menghadapi Real Madrid yang telah lebih dulu meraih tiket final setelah mengalahkan Bayern Munchen.

Pria yang hobi futsal itu pun berharap, trofi Liga Champions tahun ini jatuh ke tangan klub raksasa asal Inggris, Liverpool.

"Liverpoodlian tentu merindukan moment membanggakan itu. Mudah-mudahan tim Liverpool keluar sebagai Juara Liga Champions tahun ini," tuturnya.