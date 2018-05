Capai 30 Ribu Pelanggan, PDAM Gowa Raih Top BUMD 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Wa Ode Nurmin

TRIBUB-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jeneberang Gowa, menyabet penghargaan Top BUMD 2018 kategori sektor Top Bisnis.

Penghargaan ini diterima langsung Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan dengan didampingi Direktur Utama PDAM Gowa, Hasanuddin Kamal, di Balai Kartini, Jakarta. Kamis (3/5/2018).

Kasubag Humas PDAM Gowa, Nurdiansyah mengatakan, penghargaan itu karena keberhasilan PDAM Gowa mencapai 30 ribu lebih pelanggan.

"PDAM juga masuk dalam jajaran 200 perusahaan terbaik di tanah air dari segi cakupan layanan," katanya.

Penghargaan ini merupakan kesekian kalinya yang diterima PDAM Gowa atas kinerja positifnya.

Sebelumnya, PDAM Gowa juga menerima penghargaan Award Excellent Service of Winners untuk kategori pelayanan terbaik.

Serta pembina terbaik yang diterima Bupati Gowa dari Perpamsi Pusat beberapa waktu lalu.

Direktur PDAM Kabupaten Gowa, Hasanuddin Kamal menjelaskan, penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada PDAM yang berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan hususnya sektor air minum di Gowa.

"Pemberian penghargaan ini dari hasil wawancra penjurian bahwa ada kemauan yang kuat dalam komitmen tinggi untuk maju dengan melihat rasionalisasi program yang ditampilkan tentu dengan dukungan kuat dari Pemda sebagai pembina BUMD," katanya

Penghargaan ini juga diberikan kepada ratusan BUMD di seluruh Indonesia berdasarkan kategori top sektor bisnis yaitu Bank Daerah, BPR & BPRS, PDAM, Pasar.

Jamkrida, Aneka Usaha, Kategori Khusus, Kategori Improvement, Kategori Best of The Best BUMD, Kategori Top CEO BUMD dan Kategori Top Pembina BUMD.

Penghargaan Top BUMD ini diberikan langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.(*)