Bulan Ramadan Lebih Meriah Bersama Kalla Toyota

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menyambut Bulan Suci Ramadan, Kalla Toyota menghadirkan kemudahan dan hadiah spesial khusus pelanggan setianya selama Ramadan SALE 2018, di Atrium Mall Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, hingga tiga hari ke depan mulai (4-6/5/2018).

Kalla Toyota akan berbagi berkah Ramadan berupa kemudahan memiliki Toyota impian dengan penawaran menarik.

Penawaran spesial ini hadir mengantisipasi tingginya lonjakan kebutuhan selama bulan suci Ramadan, sehingga Kalla Toyota menghadirkan produk Toyota terbaik dengan harga lebih terjangkau.

Selama event Ramadan SALE 2018, Kalla Toyota akan menampilkan berbagai line up terbaru seperti New Yaris, New Agya dan All New Innova Venturer. Ditambah ragam line up favorit lainnya seperti Grand New Avanza, All New Fortuner, All New Calya dan All New Sienta.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin yang ditemui di MaRI menuturkan, kehadiran line up tersebut untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

"Kami tampilkan segmen MPV yang memiliki kabin dan bagasi luas, segmen Compact yang cocok dengan aktifitas masyarakat dan kawula muda di perkotaan dan segmen SUV yang cocok dibawa mudik bersama keluarga ke berbagai medan jalan," katanya.

Khusus gelaran ini, Kalla Toyota menawarkan berbagai program menarik seperti DP (Uang Muka) dengan bunga yang sangat rendah ditambah angsuran ringan.

Tidak hanya itu, Kalla Toyota juga memberikan Gratis Welcome Pack khusus untuk pembelian Toyota Agya, Yaris, Calya, Avanza, Vios, Sienta, Innova dan Fortuner.

Tidak sampai disitu, setiap transaksi selama event ini juga berhak mendapatkan voucher diskon sebesar 30% untuk setiap cuci dan perawatan mobil di Autoglaze.

"Special benefit ini adalah bukti apresiasi Kalla Toyota kepada pelanggan setia," ujarnya. (*)