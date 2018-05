Aneka Susu Turun Harga di Lotte Mart, Cek Promonya

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manajemen Lotte Mart tawarkan promo untuk aneka susu melalu baby & kids fair, berlaku syarat dan ketentuan. Promo ini hingga 9 Mei 2018.

Dari pantauan, Jumat (4/5/20180, produk susu turun harga, dia ntaranya Curcuma Plus 350 gram seharga Rp 53 ribu per kotak menjadi Rp 34.500 setelah diskon 34 persen.

Vidoran XMart 1+ nutriplex 375 gram dari Rp 26 ribu per kotak menjadi Rp 22 ribu. XMart 3+ Nutriplex 375 gram dari Rp 24.500 menjadi Rp 20.800.

Pediasure Complete tin all variant 400 gram seharga Rp 141 ribu per kaleng menjadi Rp 126.900 setelah diskon 10 persen.

Nutrilon 3 tin all variant 800 gram per kaleng Rp 158.200 menjadi Rp 148 ribu. Nutrilon 4 tin all variant 800 gram per kaleng 139.800 menjadi Rp 132 ribu.

Ada juga Prenagen Mommy 400 gram per kotak seharga Rp 80.800 menjadi Rp 68.500. Anmum Materna 400 gram dari Rp 87.300 per kotak menjadi Rp 74 ribu.

Sementara untuk Dancow full cream BIB 800 gram ditawarkan dengan harga Rp 90 ribu per kotak, beli dua dapat potongan Rp 15 ribu.

Lalu untuk Lovamil Ibu Hamil 175 gram seharga Rp 24.600 per kotak ditawarkan dengan promo beli dua gratis satu.(*)