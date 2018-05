Ingin ke MIWF 2018? Cek Agendanya Hari Ini di Sini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Anita Wardana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Makassar International Writers Festival (MIWF) 2018 memasuki hari kedua, Kamis (3/4/2018).

Berbagai acara digelar pada hari ini yang dipusatkan di Fort Rotterdam Makassar.

Selain itu, juta di sejumlah kampus di Makassar.

Berikut agenda lengkap MIWF 2018 hari ini:

*10.30-12.00 wita di Ruang Senat Rektorat Unhas World Literature: French Poetry and Society

Bersama Benedicte Gorrillot

*10.30-12.00 wita di Perpustkaan UNM

Diskusi Panel: Sejarah dan Tradisi dalam Karya Sastra

Bersama: Faisal Oddang, Jamil Massa, Leonie Norrington, Fatma Aydemir

*10.30-12.00 wira di Rektorat Lt 4 UIN Alauddin

20 Years of Reform: Challenges After 20 Years of Indonesia's Political Reform

Bersama: Mark Heyward, Ayu Utami, Hikmat Darmawan, Ziggy Z

*10.30-12.00 wita di Fisipol Lt 5 Unismuh

20 Years of Reform: Challenges After 20 Years of Indonesia's Political Reform

Bersama: Jan Cornall, Dewi Ria Utari, Mahfud Ikhwan, Melani Budianta

*11.00-12.30 wita di I La Galigo

Children's Literature Program: Story Telling & Craft

Bersama Debby L. Goeyardi