71 Calon Insinyur di FTI UMI Bakal Paparkan Karyanya, Bos PT Eastern Pearl Flour Mills Ikut Berbagi

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 71 peserta Program Studi Profesi Insinyur (PSPPI) Fakultas Teknologi Industri (FTI) pada Universitas Muslim Indonesia akan mengikuti kolokium bertajuk 2nd Professional Engineer Program Colloquium.

Pada kolokium tersebut, mereka akan mempresentasikan hasil karya keinsinyurannya bertema 'Professional Ethics and Safety Awareness: What Can We Learn from Engineering Careers?'

Kolokium akan berlangsung di auditorium KH Muhammad Ramly, kampus FTI UMI, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (4/5/2018).

Demikian siaran pers Dekan FTI UMI, Zakir Sabara H Wata ASEAN Eng, Kamis (3/5/2018).

Calon insinyur yang akan mengikuti kolokium berasal dari dari berbagai bidang profesi, antara lain konsultan, profesional, akademisi, dan birokrat pemerintahan.

Sementara latar bidang keinsinyuran mereka, antara lain teknik sipil, mesin, elektro, industri, kimia, pertambangan, arsitektur, dan pertanian.

Kolokium akan dimulai dengan sharing session oleh GM PT Eastern Pearl Flour Mills, Maximilian Bresslauer.

Dia merupakan process engineer asal Austria yang memiliki pengalaman puluhan tahun pada dunia industri proses di beberapa negara.

Sharing session ini akan dipandu oleh insinyur proses Setyawati Yani PhD ASEAN Eng, dosen PSPPI FTI UMI sekaligus lulusan Curtin University of Perth, Australia.

Beberapa manajer dari beberapa industri konstruksi dan pabrik di Makassar akan memandu kelas-kelas presentasi secara paralel yang terbagi atas 2 kelas, yaitu kelas sipil dan perencanaan; dan kelas teknologi industri dan bertindak memberikan masukan terkait presentasi yang ditampilkan.

Sementara kolokium akan dihadiri dihadiri mitra industri dan pengurus Persatuan Insinyur Indoesia Cabang Makassar.

PSPPI FTI UMI yang tercatat sebagai peraih rekor MURI menghasilkan insinyur pertama dari PSPPI di Indonesia.(*)