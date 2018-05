Manajemen Hotel Dalton Hadirkan Kampung Festival Food Ramadan, Segini Harganya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Dalton Hotel Makassar menawarkan paket buka puasa Ramadan mulai Rp 58 ribu.

Dengan harga tersebut, setiap pengunjung sudah bisa menikmati semua sajian yang disiapkan hingga puas atau all you can eat.

"Tamu bisa mendapatkan benefit-benefit lain yang ditawarkan yaitu, mendapatkan gratis satu pax di setiap pemesanan kelipatan 10 pax," kata Marketing Communication, Irma M, Rabu (2/5/2018).

Selain itu, Dalton Hotel juga menawarkan ta'jil corner hanya Rp 25 ribu per pax, paket sahur Rp 85 ribu, paket meeting Rp 68 ribu per pax dan Ramadan Box Buka Puasa hanya Rp 55 ribu per pax.

"Kami berharap dengan Kampung Festival Food Ramadhan ini dapat menambah minat tamu-tamu berkunjung ke Dalton," kata Irma.

Tidak hanya didukung dengan kualitas rasa, berbagai menu spesial berbuka, juga didukung dengan suasana Sky Pool yang menambah nuansa berbuka dan silatuhrahmi yang hangat.(*)

