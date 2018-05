Ini Alasan Pemuda Gowa Memilih Prof Andalan, Bukan yang Lain!

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM - Kerja nyata Nurdin Abdullah menjadi motivasi tokoh pemuda Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Supriadi Daeng Romo, mengambil bagian dalam pemenangan prof Andalan di Kabupaten Gowa.

Supriadi Daeng Romo mengaku dirinya telah membentuk tim Barisan mudana di Kecamatan Barombong, sebagai ketua kecamatan yang tergabung dalam Tim relawan Prof Andalan di Kabupaten gowa.

“Bulan Mei ini kami akan star door to door campaign ke rumah warga di 5 desa dan 2 kelurahan dengan membawa alat peraga kampanye dengan bermodalkan pasangan calon Prof Andalan yang namanya telah membumi sebagai paslon yang bersih dan berprestasi dan jauh dari dinasti politik”. Kata Supriadi Selasa (1/5/2018) via rilis ke tribun-timur.com.

Sebelumnya Suriadi Dg Romo telah mengantar Andi Sudirman Sulaiman ke Kecamatan Barombong untuk berkampanye dialogis.

Andi Sudirman mendapat respon yang cukup baik terutama di kalangan pemuda kabupaten Gowa.

“Tim Prof Andalan Kabupaten gowa telah siap dengan kerja maksimal walaupun tekanan dan tantangan di basis massa punggawa-macakka cukup kuat, namun bukan menjadi alasan untuk meraih target suara yang di butuhkan dalam memenangkan Prof Andalan,” tutur Supriadi Dg Romo.(*)