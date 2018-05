Demi Pengembangan Sepak Bola, PSSI Gaet Sponsor Baru

‎Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Untuk membantu dan mendorong pengembangan sepak bola Indonesia, Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) menjalin kesepakatan kerja sama dengan sejumlah mitra baru.

Seperti dikutip dari rilis PSSI kepada awak Tribun, penandatangan kerja sama dilakukan langsung oleh Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono bersama perwakilan dari masing-masing mitra di sela pembukaan Forum dan Pameran Olahraga ISEF 2018 di ICE BSD Tangerang Selatan, Rabu (2/5/2018).

Mitra baru yang menyepakati kerja sama dengan PSSI, yakni Genius Sport sebagai official data management platform partner, Giardano dan Oxygen sebagai official fashion apparel partner serta Goal.com sebagai official media partner.

“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para mitra baru PSSI untuk ikut mendukung kemajuan sepak bola nasional. Sepak bola bukan cuma milik PSSI. Karena itu kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak, termasuk para stakeholder,” kata Joko seperti dikutip dari rilis PSSI.

Ditambahkan, PSSI berkomitmen dalam pengembangan industri sepak bola di Indonesia secara menyeluruh.

Untuk itu PSSI mengajak pihak lain untuk membawa sepak bola profesional dan berintegritas di Indonesia.

“PSSI berterima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan. PSSI mengajak sektor industri di Indonesia untuk turut berpartisipasi di sepak bola baik sebagai mitra atapun melalui sponsorship,” kata Joko.

PSSI sangat senang bisa bekerja sama dengan Genius Sports.