Real Madrid vs Bayern Munchen, Begini Prediksi Kabid PSDI Diskominfo Sidrap

Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Amiruddin

TRIBUNSIDRAP.COM, MARITENGNGAE - Real Madrid akan menjamu Bayern Munchen, dalam leg kedua semifinal Liga Champions, Rabu (2/5/2018) dini hari nanti.

Kedua tim bakal bentrok di Stadion Santiago Barnabeu, Spanyol.

Kabid PSDI Diskominfo Sidrap, Sultan Rakib menjagokan Los Blancos, julukan Real Madrid dapat memenangi super big match tersebut.

Apalagi kata dia, Cristiano Ronaldo cs saat ini dalam kondisi unggul agregat 2-1 atas raksasa Jerman tersebut.

"Laga ini tidak mudah, karena Munich akan all out supaya masuk zona final. Madrid juga super all out karena satu kaki sudah masuk final," kata Sultan Rakib kepada TribunSidrap.com, Selasa (1/5/2018).

Meski begitu, Sultan memprediksi Real Madrid bakal unggul 2-1 atas Bayern Munchen.

"Prediksi skor 2-1 untuk Madrid, berarti akan unggul agregat 4-2 dan lolos ke final," tuturnya.(*)