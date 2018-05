MIWF Kembali Digelar di Benteng Rotterdam, Ini Jadwalnya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar International Writers Festival (MIWF) kembali digelar di Benteng Rotterdam, Selasa-Jumat (2-5/4/2018).

Dan tahun ini, MIWF mengusung tema Voice/Noise dengan sejumlah topik baik di Makassar, Indonesia maupun dalam konteks global.

Seperti 20 tahun Reformasi Indonesia, Pilkada Serentak 2018 dan persiapan menuju Pilpres 2019.

Salah satu panitia MIWF Ime menjelaskan, tahun ini MIWF juga membuka ruang-ruang diskusi untuk membahas sejauh mana para penulis dan pembicara lainnya menilai dan menyikapi 20 tahun perjalanan reformasi Indonesia.

Serta banjir informasi yang tidak terbendung di tengah pesta demokrasi.

"Tahun ini hampir 90 penulis/pembicara terlibat dalam lebih dari 70 mata acara diskusi, pembacaan karya, peluncuran buku, lokakarya/pelatihan singkat, pentas seni dan pertunjukan,"kata Ime.

Berikut agenda MIWF Makassar hari ini

**10.30-12.30 di Unhas

Don't Judge the Book by Its Movie: Laut Bercerita

Bersama Leila S. Chudori