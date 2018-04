Keberagaman di Keluarga Sajid Javid; Dirinya Muslim, Istri dan 4 Anaknya Aktif ke Gereja

Laporan Wartawan Tribun Timur, Thamzil Thahir

LONDON, TRIBUN-TIMUR.COM – Peta politik konservatif Inggris Raya, bergerak ke arah yang lebih liberal dan terbuka.

Untuk pertama kalinya, setelah 236 tahun, jabatan Secretary of State for the Home Department (Sekretaris Menteri Dalam Negeri) di Downing Street, kantor Perdana Menteri United Kingdom (UK), dijabat imigran asal Asia, Sajid Javid (48).

Sajid sebelumnya menjabat Sekretaris PM Urusan Perumahan, Komunitas, dan Pemerintahan Lokal. Dia didaulat menggantikan Amber Rudd (55), yang mundur akhir pekan lalu, karena skandal imigran ‘Windrush’.

Senin (30/4/2018) pagi, melalui akun resmi kantor Perdana Menteri Inggris @10DowningStreet, mengumumkan penunjukan Sajid ini.

Konstitusi Inggris menyebutkan, Sajid akan menjadi orang yang paling didengar Perdana Menteri Theresa Mary May (62).

Jabatan baru Sajid, membuka peluang imigran Asia-Inggris, untuk dipilih menjadi Perdana Menteri Inggris.

Sekadar diketahui, sebelum dijabat Amber dan Sajid, Thersia May menjabat posisi ini selama 6 tahun (2010-2016), untuk melayani PM David Cameron, yang juga dari Partai Konservatif.

Tujuh tahun terakhir, Downing Street 10, memang dikuasai politisi konservatif.

Sekitar 13 tahun sebelumnya, Downing Street dikuasai politisi partai Buruh.