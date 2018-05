Hotel Aryaduta Tawarkan Promo Spesial Ramadan

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manajamen Hotel Aryaduta Makassar tawarkan program spesial Ramadan bagi umat muslim yang menunaikan ibadah puasa.

Program tersebut berupa aneka menu untuk buka puasa dan sahur yang dihidangkan di Restoran Bellini selama sebulan penuh, mulai 16 Mei 2018.

Menu yang disajikan sangat berfariasi, mulai dari aneka ta’jil, makanan pembuka, soup, gorengan, puding, makanan utama, aneka barbecue dan makanan penutup.

Menu buka puasa yang dihadirkan istimewa karena menyajikan aneka Barbecue yang biasanya ditemukan pada hari Sabtu malam di area Poolside Hotel Aryaduta Makassar.

"Menu yang disiapkan setiap harinya akan berfareasi dari hari ke hari selama satu bulan," kata Marcom Hotel berbintang lima tersebut, Nathalia, Selasa (1/5/2018).

Anda bisa memulai berbuka puasa dengan kurma, Ta’jil, aneka gorengan, es campur, salad ala Indonesia, makanan utama dan masih banyak lagi.

Menu barbecue akan dibakar di depan tamu, sehingga tamu bisa memilih menu barbecue yang ingin di pesan kemudian memberikan kepada team chef untuk dipanggang.

Selain di restaurant, area lobby juga akan didekorasi sedemikian rupa, sehingga akan memberikan kesan bulan Ramadan yang suci dan penuh berkah.

Harga yang diawarkan sangat terjangkau, Rp 145 ribu per pax, dan bagi grup minimal 30 pax akan mendapatkan potogan Rp 135 per pax. Harga tersebut sudah termasuk semua menu, atau dikenal ‘All You Can Eat’.(*)