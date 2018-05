Amboindo Project Bikin Acara Macawa Besok, Bisa Hilangkan Galau

Amboindo Project bersama Forum Kreativitas Pemuda Sulsel dan Rumah Pantun akan menggelar Makassar Canda Tawa (Macawa), di pelataran RRI Makassar, Jl Riburane No 3, Rabu (2/5/2018) sore.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Amboindo Project bersama Forum Kreativitas Pemuda Sulsel dan Rumah Pantun akan menggelar Makassar Canda Tawa (Macawa), di pelataran RRI Makassar, Jl Riburane No 3, Rabu (2/5/2018) sore.

Acara yang didukung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Makassar ini berkonsep Makassar Performing Art , yakni segala hal ditampilkan dalam bentuk seni pertunjukan.

Project Officer Muh Rijal Djamal mengatakan, kegiatan ini untuk memberikan penegasan bahwa Makassar punya potensi luar biasa dalam hal seni pertunjukan, khususnya di bidang kejenakaan.

"Seni komedi harus mendapat perhatian dari pemerintah sebab seirama dengan karakter orang Bugis Makassar sesungguhnya, bahwa orangnya ramah-ramah, mudah bergaul dan senang bercanda," kata Rijal, Selasa (1/5/2018).

Ia mengatakan, melalui kegiatan Macawa ini pula diharapkan mampu memberikan edukasi bahwa ada cara yang lebih elegan dan kreatif serta mudah diterima dalam menyampaikan aspirasi maupun kriktik.

"Insya Allah 2 Mei 2018 warga Makassar akan ceria dan bercada tawa dengan penuh wibawa. Hal ini juga untuk merespon banyaknya masyarakat yang suka mengujar kebencian, saling hina dan saling menjatuhkan. Padahal karakter masyarakat kita tidak seperti itu," tuturnya.

Pria yang dikenal dengan karakter Ambo' Pantun ini menyebutkan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Makassar sangat mendukung kegiatan Macawa.

"Pada dasarnya, masyarakat Makassar wajib hadir di acara Macawa agar tidak galau lagi, karena Makassar akan membuat bahagia warganya melalui kegiatan Macawa ini," pungkasnya.

Adapun item acara yang akan ditampilkan di Macawa yakni teater komedi oleh FKP Sulsel, tari komedi oleh Sanggar Bugisi Mangkasara dan Bootty Boyz Crew.

Musik komedi oleh Lambung Kiri, pantun komedi by Rumah Pantun Makassar dan UKM Pantun Seni Kreatif Unhas, serta stand up comedy dari Komunitas Stand Up Indo Gowa.

Ada juga special performance by Ime Percussion dengan guest star Finalis Suci 6 Kompas TV Oki Dg Mabone.

Selain itu, juga digelar art bazar, clothing bazar, food truck, dan dialog Perkembangan Seni Pertunjukan di Makassar yang dibawakan oleh Alif Anggara dan beberapa praktisi seni pertunjukan di Makassar. (*)