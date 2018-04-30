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VIDEO: Usai Dilantik, Syahar Alrif Langsung Pimpin Rapat Pansus

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Sunaryo SH MH resmi melantik Syahar di Sekretariat DPRD Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Syaharuddin Alrif resmi menjadi Wakil Ketua DPRD Sulsel.

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Sunaryo SH MH resmi melantik Syahar di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (30/4/2018).

Syahar pun langsung bertugas memimpin pembentukan Pansus Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Esensial Karst Maros Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan.

Berikut videonya. (*)

Tags
Syaharuddin Alrif
DPRD Sulsel
Pengadilan Tinggi Makassar
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
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