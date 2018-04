VIDEO: Harga Ayam Naik di Pasar Turatea Jeneponto

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Jelang Ramadan 1439H, sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik.

Terpantau di Pasar Turatea, Jl Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Senin (30/04/2018) siang.

Di lods penjualan ayam misalnya, tiga jenis ayam yang dijual di lods itu semuanya mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan sepekan terakhir.

"Ayam jumbo atau ayam potong naik dari Rp 17.500 ke Rp 21.500 per kilogram, ayam ras dari Rp 35 ribu per ekor naik menjadir Rp 45 ribu per ekor sama dengan ayam kampung dari Rp 50 ribu per ekor naik Rp 60 ribu per ekor," kata seorang penjual ayam Sitti Norma (52).

Kenaikan harga itu menurut Sitti Norma dipengaruhi tingginya permintaan konsumen.

"Barupi tiga hari ini naik semua harganya, karena mau masuk bulan puasa sama musim pesta jadi tinggi pemakaian," ujarnya.

Apakah kenaikan harga itu mempengaruhi jumlah pemebeli?

"Tidak berpengaruh karena banyak memang pemakaian, ini buktinya ayam kampung sudah habis lagi," tuturnya.

Ayam-ayam yang dijual di pasar itu umumnya diperoleh dari produsen asal Makassar, Takalar hingga Bulukumba.