Sarasehan Danau Malili, FPKDM Ajak Pemuda Jaga Lingkungan

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, NUHA - Forum Pemerhati Kompleks Danau Malili (FPKDM) melaksanakan sarasehan festival danau kompleks Danau Malili, di Aula Kantor Camat Nuha, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (30/4/2018).

Sarasehan bekerjasama dengan Perkumpulan Wallacea, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Burung Indonesia, Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) Wallacea, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur.

Temanya, merawat komitmen, membangun kerjasama dan mengintegrasikan program.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Sri Endang Sukarsih menegaskan pemuda sebagai agen perubahan punya nilai sangat strategis dalam upaya mendorong perlindungan dan pengawasan terjaganya ekosistem danau kompleks Danau Malili.

Pemuda harus menjadi pelopor agent of change, agent of environment dan agent of mederenization dalam upaya kontribusi nyata. Serta peran aktif pemuda untuk perubahan yang lebih baik dalam melindungi ekosistem danau kompleks danau malili.

Karena pemuda juga yang paling banyak menggunakan air dalam melakukan kegiatan disekitarnya.

Menurut Sri Endang, pemuda "jaman now" yang paling terdekat dalam akses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Mereka aktif di media sosial berinteraksi dengan banyak orang diberbagai kalangan," kata Endang dalam rilisnya kepada TribunLutim.com.

Endang sebagai pemateri menuturkan, interaksi akan banyak melahirkan ide dan gagasan yang sebaiknya diwujudkan dalam kerja nyata dalam bentuk program di masyarakat.