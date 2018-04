Mellennial - Dua Cewek Makassar Ini Suka Make Up Natural, Intip Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Gengs, make up merupakan salah satu hal wajib dilakoni cewek-cewek agar selalu tampil fresh, cantik serta penuh percaya diri.

Yup, make up itu mempercantik wajah menggunakan alat-alat kosmetik seperti Brushmake up, Foundation, Blush on, lipstik, Eyeshadow, Bedak dan banyak lagi.

Jenis make up juga banyak gengs, ada yang natural adapula yang glamour. Tergantung acara apa yang bakal dikunjungi ataupun sesuai selera masing-masing.

Seperti yang diakui Mahasiswi Universitas Hasanuddin, Fauziah Effendy.

mahasiswi Universitas Hasanuddin, Fauziah Effendy. (HANDOVER)

Perempuan 18 tahun ini paling menyukai make up natural.

"Lebih suka natural gitu ke acara-acara, simpel aja sih menurutku," katanya pada tribun-timur, Rabu (29/4/2018).

Yup, banyak perempuan menyukai make up natural karena tidak bakal membuat wajah kita jadi menor gengs, melainkan merias wajah tipis-tipis dengan warna soft.

"Kalau make up glamour atau yang tebal kesannya terlalu berlebihan dan terlihat tua, kalau natural kan lebih alami kelihatannya," tuturnya.

Hal sama diungkapkan siswi SMA Celebes Global School, Nabiilah Aprillia Erwin.

Nabiilah Aprillia Erwin (HANDOVER)

Perempuan 18 tahun ini juga lebih menyukai make up ala natural.

"Saya lebih suka make up natural aja, karena kecantikan yang kita pancarkan akan lebih alami kalau make up kita natural," katanya.

"Agar selalu terlihat segar dan mudah, tambahnya. (*)