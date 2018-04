Klaim Garda Oto di Sulsel Capai Rp 588 Juta Sebulan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Asuransi Astra Cabang Makassar masih mengandalkan produk dan layanan asuransi Garda Oto.

Tidak tanggung-tanggung, Garda Oto memberi kontribusi sekitar 60 persen dari core bisnis lainnya.

Kepala Cabang Asuransi Astra Makassar, Hilmi Farizman menuturkan, terkait nilai dan jumlah klaim Asuransi Astra, per bulan di Sulsel tahun ini mencapai 140 user per bulan dengan nilai rerata Rp 4,2 juta per bulan.

"Bila dikalkulasikan, 140 user dikali Rp 4,2 juta mencapai Rp 588 juta per bulan. Namun target kita di 2018 ini bisa tumbuh 10 persen-20 persen," katanya ditemui di Anomali Coffe Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Senin (30/4/2018).

Baca: Tingkatkan Layanan, Asuransi Astra Makassar Perbaharui Aplikasi

Ia pun mengimbau agar masyarakat memilih asuransi sesuai dengan jenis dan penggunaan kendaraan yang dimiliki.

Sebagai contoh, kendaraan yang dapat diasuransikan berdasarkan jenis adalah kendaraan penumpang, truck dan pick up serta kendaraan bus dan mikrobus.

Sementara berdasarkan penggunaan adalah kendaraan pribadi atau dinas dan komersial atau disewakan.

Saat ini banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk transportasi online.