Di Instagramnya, Astronot Rusia Unggah Potret Pulau Tanakeke Takalar Dari Luar Angkasa

Laporan Wartawan TribunTimur.com, Muhammad Ihsan Haraha

TRIBUNTAKALAR.com, PATTALLASSANG - Astronot Rusia, Sergey Ryazansky (44), menarik perhatian banyak warga Indonesia.

Astronaut yang pernah bertugas di International Space Station (ISS) ini memotret Pulau Tanakeke, Takalar, Sulawesi Selatan, dari luar angkasa. Foto tersebut kemudian ia bagikan di Instagram melalui akun pribadinya, @sergeyiss.

Dalam foto yang diupload Sergey, terlihat penampakan Pulau Tanakeke dari atas. Postingan tersebut disertai dengan penjelasan dalam bahasa Rusia dan bahasa Inggris.

"Pulau Tanakeke is a populated island 15 km southwest of Patalasang, on the southwestern tip of Sulawesi island, Indonesia. Here, as in many other places in the country, algae farms are popular," jelas Sergey dalam postingannya yang dikutip TribunTakalar, Senin (30/4/2018).

Sergey melalui postingannya juga memberikan penjelasan tentang kehidupan penduduk Pulau Tanakeke yang mencari nafkah dari budidaya rumput laut.

Atas postingan itu, akun Instagram milik Sergey dibanjiri komentar dari pengguna Instagram asal Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan.

"Kesini mki jalan2 bosku," komentar akun @ihsansetyo15.

Menurut penelusuran TribunTakalar.com, karir Sergey di luar angkasa mencapai 304 hari 22 jam 21 menit. Pria yang aslinya berprofesi sebagai ahli Biokimia ini telah mengikuti empat misi penting ISS yaitu Soyuz TMA-10 M (37/38) dan Soyuz MS-05 (Expedition 52/53).

Tidak ada penjelasan kapan potret Pulau Tanakeke itu diambil. Bisa saja Sergey mengambilnya saat menjalankan misi Soyuz MS-05 53 yang berlangsung dari tanggal 12 September hingga 14 December 2017.