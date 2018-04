Uji Ketangguhan Honda CBR di Pangkep, AMM Hadirkan 5 Komunitas Ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar (AMM) main dealer sepeda motor Honda wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Ambon (Sulselbartra Ambon) kembali menggelar Track Day Honda CBR Community.

Event yang menguji ketangguhan Honda CBR ini, sebagai bentuk pengembangan komunitas dan edukasi di lintasan balap kepada pecinta motor Honda di Sirkuit Pancasila KRG Mallombassang Pangkep, Minggu (29/4/2018).

Track day diikuti 70 anggota dari 5 komunitas motor sport yang berasal dari Makassar, Pangkep dan sekitarnya.

Konsep acara dibuat lebih menyenangkan dan tetap memperhatijan unsur keselamatan.

Sebelum menjajal serunya lintasan balap anggota komunitas menerima edukasi balap dan safety riding langsung dari PIC komunitas sepeda motor Honda AMM, Abdul Kadir.

Ia menuturkan, kegiatan CBR Track Day kali ini ingin mengajak komunitas penggemar motor sport untuk bisa merasakan secara langsung kesenangan berkendara dengan konsep Total Control yang dimiliki All New Honda CBR250RR dan CBR150R.

"Motor sport Honda ini memang didesain dengan penuh sensasi yang memberikan kecepatan dengan filosofi total control. Varian CBR ini memiliki DNA motor sport yang sesungguhnya dan memiliki teknologi terbaik dikelasnya dengan performa yang mengagumkan," katanya.

All New Honda CBR250RR sebagai motor supersport terbaik di kelasnya yang sangat mudah dikendarai, memiliki desain dan fitur terbaru dengan teknologi canggih di kelasnya seperti throttle by wire dan suspensi upside down.

Model CBR lainnya, yaitu All New New Honda CBR150R pun hadir dengan konsep total control yang mampu memberi handling sempurna di segala jenis jalanan.

"Model ini dilengkapi dengan evolusi performa dan desain agresif yang berorientasi pada kecepatan, serta garis aerodinamis tegas dan tajam yang diperkaya fitur racing yang sesungguhnya," katanya. (*)