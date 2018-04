SD IT Alhikmah Juarai Turnamen Futsal Hardiknas Disdik Maros

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Dinas Pendidikan Maros menggelar turnamen futsal antar murid tingkat Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Turikale, yang di ikuti 25 klub, Minggu (29/4/2018).

Pertandingan yang berlangsung di lapangan SD 154 Tumalia tersebut, digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2018.

Babak penyisihan diadakan Kamis 26 April 2017 lalu. Selanjutnya dua tim akan bertanding di grand final.

SD IT Alhikmah bergembira dalam turnamen tersebut, setelah keluar sebagai juara, setelah menang melawan SD 216 Kassi.

Teriakan penonton yang terus memberikan semangat untuk para pemain. Kemenangan pun diraih SD IT Alhikmah atas kerja keras dan kekompakan tim.



"Alhamdulilah, kami senang dan bangga karena siswa SD IT Alhikmah berhasil memenangkan Juara I di Tournament Futsal," ujar pelatih dan guru olahraga futsal SD IT Alhikmah, Ismail.

Ismail mengatakan, sebelum memulai pertandingan, dia sempat kewalahan lantaran muridnya sempat tidak percaya diri. Pasanlnya, lawannya berbadan besar.

Namun Ismail menyemangati muridnya. Saat bertanding, muridnya semangat untuk menang. Pemain SD IT Alhikmah menjalankan perintah pelatinya untuk menjaga kekompakan.

Lomba tersebut digelar untuk meningkatkan kecintaan murid terhadap olahraga.

Selain meningkatkan kesehatan jasmani murid, turnamen tersebut juga melatih sportivitas dan melahirkan bibit unggul.