Loyalis TP-PR Kawal Sidang Sengketa Pilwali Parepare di Bawaslu Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Loyalis pasangan calon Wali Kota Parepare, Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP), The Special One, tengah mempersiapkan pengawaln sidang di Bawaslu Sulsel.

Adibintang The Special One (TSO), Yasser Aslan Tjanring, Minggu (29/4/2018), mengungkapkan, seluruh petinggi dan jajaran loyalis militan TSO telah diinstruksikan untuk mempersiapkan diri melakukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi sidang putusan tersebut.

"Kita semua harus punya kewajiban untuk mengawal dan menciptakan rasa aman dan tertib, baik saat prosesi persidangan berlangsung maupun pada saat pasca persidangan nantinya," kata Yasser yang akrab disapa Bogard,

Juru bicara The Special One, Bakhtiar Syarifuddin menambahkan,menghadapi sidang putusan yang segera digelar Rabu, 2 Mei 2018, di Bawaslu Sulsel, seluruh organik The Special One agar senantiasa tetap teguh, memperkuat hati dan ketetapan jiwa menghadapinya.

"Kita semua berangkat dengan gelora semangat tinggi untuk meraih dan menegakkan panji kebenaran," ujar Bakhtiar.

Dia meminta semua tim simpatisan, loyalis, dan relawan TP untuk istiqomah pada perjuangan ini dan tetap menghadirkan spirit optimis akan melewati berbagai rintangan dan hambatan.

"Tidak boleh ada kata lelah dalam berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Justru kita semua yang terhimpun dalam frame The Special One harus berdiri tegak tampakkan jati diri sebagai loyalis sejati," tandas Bakhtiar.(*)