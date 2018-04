Jadi Pembicara Kegiatan Milenial, Appi-Cicu Bahas Mutu Pendidikan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelajar dari berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Makassar mengikuti training Tes Potensi Akademik (TPA) yang digelar Rektor Institute di Ruang FR Menara Bosowa, Jl Jendral Sudirman, Minggu (29/4/2018).

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Digitalize the Future : Teknologi sebagai Pembuka Gerbang Menuju Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan Generasi Milenials”.

Kegiatan utama training TPA meliputi simulasi serta tips dan trik pembahasan TPA untuk tes masuk Universitas.

Selain itu, ada juga Sharing Session yang menghadirkan CEO PSM Makassar, Munafri “Appi” Arifuddin, dan Ketua Nasdem Makassar, Andi Rachmatika “Cicu” Dewi sebagai pembicara.

Baca: Jubir Appi-Cicu Minta Polisi Seret Aktor Intelektual Pengrusakan Showroom Kalla Toyota

Selain Appi-Cicu yang juga Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar itu, penyelenggara juga menghadirkan Direktur Bosowa Foundation, Melinda Aksa.

Dalam Sharing Session itu Appi membahas tema “Teman Belajar : Digital Innovation in Education for Milenials”, sementara Cicu dan Melinda membahas tema “Educate the Women, Educate de future”.

“Hadirnya Pak Appi maupun Ibu Cicu dan Ibu Melinda sebagai bagian memotivasi para peserta, termasuk berbagi pengalaman semasa persiapan mereka sebelum dan saat menjadi mahasiswa,” terang Pendiri Rektor Institute, Ismail Bachtiar.

Baca: Tim Appi-Cicu: Kami Belum Menang, Tapi Sudah Draw

Appi dalam penyampaiannya di hadapan para generesi milenial itu menyebutkan, sudah saatnya para pemuda melek teknologi.

Sebab menurutnya perkembangan teknologi bias dimanfaatkan kea rah positif jika betul-betul dipahami.

“Era sekarang adalah era kemajuan teknologi, semua bidang harus terintegrasi dengan teknologi. Pesatnya arus informasi ini memiliki dampak positif dan harus segera direspon oleh generasi Milenial terutama dalam hal memajukan konsep pendidikan,” tuturnya.(*)