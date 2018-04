Ikuti Event di Makassar, Komunitas Lasinrang Meong Pinrang Sabet Juara Ini

Laporan Wartawan TribunPinrang.com, Hery Syahrullah

TRIBUNPNRANG.COM, WATANG SAWITTO - Komunitas Lasinrang Meong turut memeriahkan event Sulawesi Livestock and Vet Expo Contest (Sulivec) 2018 di Makassar

Event yang digelar dalam rangka memperingati hari dokter hewan sedunia itu digelar pada 27-29 April 2018.

"Kehadiran kami merupakan bentuk apresiasi terhadap acara yang diselenggarahkan oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) se-Sulselbar ini," tutur anggota Komunitas Lasinrang Meong Asriadi saat dikonfirmasi TribunPinrang.com, Minggu (29/4/2018).

Ia menyebutkan, kontingen Kabupaten Pinrang berhasil menyabet sejumlah juara dalam event tersebut. "Juara itu diraih oleh perwakilan kami Rasya Ahmadi, pemilik kucing bernama Pokemon," katanya.

Ia menambahkan, beberapa juara yang diraih itu adalah juara 1 kategori all bread kitten dan juara umum the best in show.

"Semoga kegiatan semacam ini rutin digelar sebagai ajang silaturrahim untuk para pecinta kucing," tambahnya.(*)