Amman Makassar Gelar Trofeo Bareng Persija dan Persita All Star

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Amman Makassar All Star yang berisikan mantan-mantan pesepakbola akan mengikuti turnamen trofeo bersama dengan Persija All Star dan Persita Tangerang All Star.

Trofeo ini digelar tanggal 7 Mei di Stadion Benteng yang berada di Kota Tangerang, Banten.

Ashier, Manajer Tim Amman mengatakan, trofeo ini digelar hanya sebatas untuk ajang silaturahmi saja, sekaligus reuni dengan sesama mantan pemain, ketika masih aktif dulu bermain sepak bola.

“Hanya sekadar fun-fun saja. Mengulang memori sewaktu masa keemasan, “ujarnya tertawa saat ditemui di Lapangan Hasanuddin, Makassar, Minggu sore (29/4/2018).

Sejumlah terkenal di masanya akan ikut serta. Dari Makassar ada Sjafril Usman, Herman Rante hingga Yusrifar Djafar.

Nama terakhir ini termasuk dalam skuat PSM ketika juara Liga Indonesia tahun 2000 lalu.

Bahkan Ashier menyebut bahwa anggota tim pelatih MILO Football Championship, yang juga eks pemain Persib Bandung dan Persita Tangerang, Gendut Dony akan turut meramaikan trofeo tersebut.

Setali tiga uang diucapkan Pappi, nama sapaan Sjafril Usman.

Baginya even ini menjadi wadah silaturahmi saja.

“Ini seperti reunian saja, tidak terlalu memikirkan pertandingan yang penting bermain serius. Kapan lagi bisa ketemu dengan teman-teman lama,” ujar kata mantan Asisten Pelatih PSM ini.(*)