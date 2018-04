VIDEO: Pelatih PSM Puji Stadion Jakabaring Palembang

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - "Well done Palembang, well done Sriwijaya," ujar Robert pada sebuah video yang ia buat, sejam sebelum pertandingan PSM Makassar melawan tuan rumah Sriwijaya FC pada pekan ke-6 Liga 1 di Stadion Gelora Jakabaring Palembang, Sabtu (28/4/2018).

Ia menyebut perawatan yang dilakukan sebelum pertandingan sangat tepat, apalagi waktu kick off dilakukan pukul 15:30 Wib saat terik matahari.

"Hal seperti ini seharusnya ada di seluruh Stadion di Indonesia. Harus menjadi contoh," ujar Robert. Dari video yang ia buat, terlihat ada dua orang petugas tengah melakukan penyiraman ke seluruu area lapangan.

Alat siram yang digunakan dapat menjangkau seluruh area dengan baik, karena dilengkapi perangkat khusus di ujung pipa airnya.

Robert memang dikenal sebagai pelatih yang selalu mengedepankan kualitas lapangan. Tak jarang ia kerap melakukan kritik terhadap lapangan yang menurutnya jauh dari standar kelayakan. (*)