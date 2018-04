Kemah Konservasi dan Jambore Selam Digelar di Pulau Tinabo, Ini Harapan Kadispar Selayar

Laporan Wartawan TribunSelayar Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, TAKA BONERATE - Kadis Kepariwisataan Selayar, Andi Abdurrahman, membuka Kemah Konservasi dan Jambore Selam di Pulau Tinabo, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rabu (25/4/2018)

Event tersebut merupakan salah satu event yang masuk dalam Calender of Event 2018 Kabupaten Kepulauan Selayar, kerjasama Balai Taman Nasional Takabonerate, Dinas Kepariwisataan, serta komunitas POSSI Kepulauan Selayar.

Turut hadir Kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate, Kepala Balai Besar Lorelindu Sulawesi Tenggara, dan peserta Kemah Konservasi dan Jambore Selam yang berasal dari Kepulauan Selayar, Pulau Jawa, Sulawesi Tenggara, hingga mancanegara.

Kadis Kepariwisataan Selayar Andi Abdurrahman mengatakan bahwa kita berharap tahun depan dengan event yang sama, tidak membatasi jumlah peserta dengan terbatasnya fasilitas yang ada. Semoga tahun depan kita bisa mencari solusi bersama.

Terkhusus kepada panitia, kami bangga dengan kerja kerasnya hingga kemasan event ini begitu luar biasa," ujar Andi Abdurrahman kepada TribunSelayar.com, Sabtu (28/4/2018).

Sementara itu Ketua Panitia Kemah Konservasi dan Jambore Selam Fahmi menambahkan bahwa peserta tahun ini sebanyak 250 orang.

"Adapun rangkaian acara yang lain, diantaranya adalah transplantasi karang, fun dive and clean up, pemilihan duta karang, kampanye pengelolaan sampah pesisir dan plastik, beach clean up, dan penanaman pohon," tuturnya.

Pembukaan Kemah Konservasi dan Jambore Selam tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian dari SDI Latondu dan Manca' Pa'dang Desa Rajuni. Dilanjutkan dengan coaching clinic bersama P3E SUMA KLHK, CCRES, dan POSSI yang dipandu oleh Bayu dari Natgeo.