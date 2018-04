Kuartal Pertama 2018, Kalla Toyota Sukses Pimpin Pasar

Robby Wijaya, COO Kalla Toyota menjelaskan terkait market Q1 di The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat (27/4/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toyota'>Kalla Toyota berhasil mempertahankan prestasi sebagai market leader sepanjang Q1 (Kuartal Pertama) 2018.

Selama Januari - Maret 2018 Toyota'>Kalla Toyota berhasil membukukan penjualan sebesar 3.373 Unit dengan mencatatkan market share sebesar 29.5%.

Khusus di bulan Maret 2018, market share Toyota'>Kalla Toyota mencapai 33.4%, tumbuh 3.5% dibanding Februari 2018.

“Kenaikan market otomotif di Quartal Pertama 2018 sebesar 9.5% dibanding periode sama di tahun sebelumnya membuktikan bahwa pasar menyambut baik industri otomotif di awal tahun ini. Launching beberapa produk Improvement di awal tahun seperti New Rush dan New Yaris berkontribusi penting bagi penjualan kami di Toyota'>Kalla Toyota,” kata Robby Wijaya, COO Toyota'>Kalla Toyota di The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat (27/4/2018).

Segmen MPV masih menjadi primadona dengan memimpin penjualan Toyota'>Kalla Toyota di Quartal Pertama 2018. Selama Januari-Maret 2018, Calya memberikan kontribusi terbesar, disusul oleh New Rush yang baru saja launching di awal tahun 2018 kemudian Toyota Avanza.



Khusus di segmen MPV Entry, Toyota Calya konsisten sebagai market leader dengan market share sebesar 49.9% sepanjang Q1 2018. Sementara itu di segmen MPV Low, Grand New Avanza masih tidak terkalahkan sepanjang Q1 2018 sebagai market leaders dengan market share sebesar 35.5%.

Toyota All New Kijang Innova bersama dengan New Venturer juga turut konsisten sebagai pemimpin pasar segmen MPV Medium dengan meraih share sebesar 92.2% selama Q1 2018.

Sedangkan di segmen Sport Utility Vehicle (SUV), All New Rush berhasil mencuri perhatian dengan kembali menjadi market leader di segmen SUV Medium dengan mencatatkan share sebesar 44.2% sepanjang Q1 2018.

Toyota Hilux 4x2 memimpin pasar komersial sepanjang Q1 2018 di segmen Pick-Up Medium 4x2 dengan share 41.1% dan Toyota Hilux 4x4 juga masih konsisten memimpin segmen Pick-Up 4x4 dengan share 60.4%.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan seluruh masyarakat kepada Toyota'>Kalla Toyota. Dengan capaian ini, kami optimis menyambut pasar di Q2 2018 yang diwarnai dengan berbagai momen seperti Bulan Ramadhan,” katanya.