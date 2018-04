Kabar Duka Datang dari Bintang PSM Makassar Willlem Pluim, Instagramnya Banjir Ucapan Belasungkawa

TRIBUN-TIMUR.COM - Instagram bintang PSM Makassar Willem Jan Pluim banjir ucapan duka.

Kabarnya, ayah gelandang serang asal Belanda ini baru saja meninggal dunia.

Hal ini pertama kali disampikan akun twitter resmi PSM MAkassar.

"Berita duka datang dari Willem Jan Pluim. Ayahnya meninggal dunia malam tadi. Turut berduka untuk Willy."

Berikut komentar netizen di instagram Pluim:

zahran_maulana07sorry for the death of your father, pluim I can only pray for your father to be given a decent place in nature there :( Keep Strong Pluim! EWAKO!

alvianyudipratamaDeep condolence Pluim

adhityaff_Rip , may gob bless ur family

r_lee_7000Turut berduka cita ...pluim...#RIP

lampu.toiletturut berduka cika

eq_06thI am so sorry to hear about the loss of ur father.. deepest condolences for u and ur family.. #turutberdukacita