Begini Cara Media di Asia Gaet Generasi Millenial

Head of Live Desk, Data and Client Communication Reuters Marie Claire Fennessy menjadi pembicara di Publish Asia 2018 yang digelar WAN IFRA di Bali, Kamis (26/4/2018)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Di era digital saat ini, tantangan media online tidak sebatas meningkatkan visitor, melainkan bagaimana menarik keterlibatan pembaca muda.

Hal ini pun menjadi salah satu pembahasan dalam acara Publish Asia 2018 bertajuk New Product for Engaging Gen X to Z.

Sesi tersebut menghadirkan pembicara dari BFM Radio Malaysia Umapagan Ampikaipakan, Managing Director Jang Media Group Pakistan Sarmad Ali.

Selain itu, Head of Marketing The Daily Star Bangladesh Tadjin Hassan dan Head of Live Desk, Data and Client Communication Reuters Marie Claire Fennessy.

"BFM Radio menerapkan Podcast agar media radio bisa diintegrasikan ke platform digital. Ini juga sebagai cafa monetize untuk meningkatkan pendapatan,"katanya.

Podcast yakni potongan rekaman siaran yang tersaji melalui website. Sehingga, pendengar bisa mendegarkan siaran kapanpun.

Dalam ekosistem media yang berubah ini, media offline harus terhubung dengan dunia online.

Jang Media Group di Pakistan telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan QR Code, Augmented Reality, hingga yang terbaru pada pertengahan 2017, yakni Virtual Reality di koran mereka untuk menambah nilai pada berita.

Fitur tersebut juga diharapkan dapat melibatkan generasi muda melalui media cetak.

Inovasi ini tidak hanya membantu pembaca tetapi juga membuka jalan baru untuk monetisasi di surat kabar dengan memberi pengiklan jangkauan dan dampak lintas media.