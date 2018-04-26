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Pilrek Unhas

Besok Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Dlantik, Wapres JK Batal Hadir

Prof Dwia akan dilantik oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Prof Basri Hasanuddin.

Besok Rektor Unhas Prof Dwia Aries Tina Dlantik, Wapres JK Batal Hadir
TRIBUN TIMUR
Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, M Jusuf Kalla (76 tahun) menikmati lawatan akhir musim dingin di Jepang, Senin (19/2) hingga Kamis (23/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Rektor terpilih Universitas Hasanuddin (Unhas) periode 2018-2022 Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, akan dilantik besok di Baruga Andi Pangeran Petta Rani Unhas Tamalanrea, Jumat (27/4/2018) besok.

Setelah berubah menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH), Prof Dwia yang kembali memimpin ini akan dilantik oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Prof Basri Hasanuddin.

Sebanyak dua ribuan undangan telah disebar kata Kepala Unit Humas dan Protokoler Unhas Ishaq Rahman.

Bahkan rencana sebelumnya, pelantikan akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Namun batal hadir. (*)

Tags
Prof Dwia Aries Tina
Universitas Hasanuddin
Jusuf Kalla
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Pilrek Unhas

Penulis: Munawwarah Ahmad
Editor: Suryana Anas
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