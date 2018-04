10 Potret Cantiknya Kyky, Finalis Puteri Indonesia yang Disebut Pacar Baru Ge Pamungkas

TRIBUN-TIMUR.COM - Posting-an Ge Pamungkas di Instagram Story membuat netizen heboh.

Dalam unggahannya, Ge Pamungkas mem-posting foto cewek cantik.

Ia diketahui adalah Anastasia Herzigova Mustikandrina.

Sang cewek juga mengunggah foto Ge Pamungkas dalam Instagram Story-nya.

"My @gepamungkas photo by me," tulis @kykuu.

Tentunya, hal ini membuat netizen bertanya-tanya tentang wanita tersebut.

Pasalnya, Ge Pamungkas baru saja dikabarkan putus dengan presenter cantik, Angie Ang.

Keduanya menjalin hubungan sejak 2014 silam.

Hubungan keduanya terbilang harmonis, tak heran jika netizen kerap iri melihat kebersamaan mereka.

Dari penelusuran TribunJatim.com, foto-foto kebersamaan Ge Pamungkas dan Angie Ang sudah tak ada di Instagram masing-masing.