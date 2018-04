WAN IFRA Bahas Perubahan Tren Media di Bali

TRIBUN TIMUR/ANITA K WARDANA

World Association of Newspaper and News Publisher (WAN IFRA) mengadakan Publish Asia 2018 di Westin Hotel Bali, 25-26 April 2018. Acara tersebut diikuti ratusan pimpinan media dari 30 negara. Beberapa di antaranya yang menjadi pembicara, yakni Vice CEO Kompas Gramedia Jayant Bhargava, Deputy Chief Executive Officer Singapore Press Holding Anthony Tan dan Chief Commercial Officer New Strait Times Press Malaysia Alfian Talib.