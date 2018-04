VIDEO: Kebutuhan Pokok di Pasar Sinjai Mulai Naik, Ini Kata Pedagang

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri



TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Sejumlah kebutuhan pokok mulai naik tajam di sejumlah pasar di Kabupaten Sinjai.

Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut seperti sayur mayur dan harga telur.

Beberapa harga sayur mayur tersebut yang sudah naik seperti bawang merah Rp 10 ribu setengah kilogram dari sebelumnya Rp 5 ribu per kilogram, demikian juga harga bawang putih.

Sedang cabai kriting Rp 37 ribu per kilogram dari harga sebelumnya Rp 17 ribu per kilogramnya.

Wortel Rp 5000 ribur per kilogram dari sebelumnya Rp 2000 per kilogram, sayur kol Rp 6 ribu per kilogram dari harga ecaran sebelumnya Rp 3 ribu perkilogram.

Baca: 2 Kades Diperiksa Marathon di Ruang Kasipidum Kejari Sinjai, Ini Kesalahannya

Kentang Rp 10 ribu per kilogram dan sekarang Rp 20 ribu per kilogram.

Demikian pula untuk harga telur juga mengalami kenaikan Rp 37 ribu per rak dari sebelumnya Rp 34 ribu per rak.

"Harga ini mulai naik setengah bulan yang lalu sampai saat ini. Dan ada 80 persen harga sayur mayur terus melonjak karena memang berasal dari distributor demikian," kata salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sinjai, Kasma, Senin (23/4/2018).

Mereka menyampaikan bahwa saat ini harga kebutuhan pokok tersebut masih akan terus naik hingga menjelang lebaran nanti.

Baca: 4 Pelaku Hipnotis Asal Bulukumba Diamankan di Sinjai, Ini Modusnya

Kasma mengungkapkan bahwa saat ini barang cukup tersedia hanya saja memang harganya mahal dari pihak distributor.

Terkait kenaikan tersebut Disperindag Sinjai akan turun mengecek di Pasar Sinjai. Dan mengamati pihak distributor.(*)