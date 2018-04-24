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Siang Ini, Wakapolda Sulsel Baru Dilantik di SPN Batua

Brigjen Pol Risyapudin Nursin menggantikan Wakapolda lama, Brigjen Pol Mas Guntur Laupe.

Siang Ini, Wakapolda Sulsel Baru Dilantik di SPN Batua
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Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol Risyapudin Nursin

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hari ini, Selasa (24/4/2018) pukul 12.00 Wita Wakapolda Sulsel baru resmi berganti.

Wakapolda Sulsel yang baru, Brigjen Pol Risyapudin Nursin menggantikan Wakapolda lama, Brigjen Pol Mas Guntur Laupe.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, pergantian resmi ini dilaksanakan di SPN Batua.

"Jadi serah terima jabatan Wakapolda lama dan kepada Wakapolda baru ini dilakukan di SPN Batua," kata Dicky.

Sebelumnya, Wakapolda Sulsel baru ke Wakapolda lama mengikuti pelantikan dan serah terima jabatan di Mabes Polri. (*)

Tags
Polda Sulsel
Brigjen Pol Risyapudin Nursin
SPN Batua
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Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Suryana Anas
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